Schumi Jr nel vivaio Ferrari

Mick Schumacher (FOTOGRAMMA/IPA)

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità: Mick Schumacher è un pilota della Ferrari Driver Academy. Il figlio del sette volte iridato campione tedesco Michael dalla settimana prossima sarà impegnato con i compagni della FDA nelle attività di preparazione pre-season.

"Sono felicissimo di avere raggiunto un accordo" e "che il mio prossimo futuro nelle competizioni sia in rosso, entrando a far parte della Ferrari Driver Accademy e così anche della famiglia della Scuderia Ferrari" dice il campione di Formula 3 Europa 2018, che in questa stagione correrà nel campionato di Formula 2, commentando l'ufficialità del suo arrivo nel vivaio della 'rossa'.



"Questo è un altro passo nella giusta direzione - prosegue il pilota 19enne - potrò solo beneficiare dell'immensa competenza che c'è lì. Farò sicuramente di tutto per poter apprendere ciò che mi può aiutare a raggiungere il mio sogno: correre in Formula 1. E' più che ovvio che Ferrari abbia un posto enorme nel mio cuore fin da quando sono nato e in quello della nostra famiglia, sono felice anche a livello personale per questa opportunità".