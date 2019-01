Noel vince slalom Wengen

(Afp)

Clement Noel vince lo slalom maschile di Wengen valido per la coppa del mondo di sci. Il francese 21enne trionfa sulle nevi svizzere e dopo il miglior tempo della prima manche si conferma anche nella seconda chiudendo col crono totale di 1'45''40 davanti all'austriaco Manuel Feller, +0''08, e all'austriaco Marcel Hirscher, +0''10. Per quanto riguarda gli azzurri, Stefano Gross, Manfred Moelgg e Giuliano Razzoli si piazzano nei primi quindici. Gross chiude nono a +1"53 dopo il settimo tempo nella prima manche, dodicesimo Moelgg, +1"65, 15esimo posto per Razzoli, +2''25.