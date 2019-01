Wanda Nara: "Per Icardi rinnovo al 100%"

(Foto Afp)

''C'è piena disponibilità a restare a lungo all'Inter. Ho ricevuto segnali positivi, spero che possa essere una settimana importante: il mio telefono è sempre acceso, per me il rinnovo si farà al cento per cento anche se non ho ancora parlato con nessuno''. A tranquillizzare il popolo nerazzurro sul rinnovo del contratto di Icardi è Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, durante la puntata di Tiki-Taka andata in onda ieri sera su Canale 5.