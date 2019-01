"Aereo cade a pezzi", audio choc di Sala

(Afp)

Spunta un audio choc diffuso dalla stampa argentina del calciatore Emiliano Sala, scomparso martedì notte mentre sorvolava canale della Manica a bordo di un piccolo aereo da turismo. L'attaccante era preoccupato per lo stato del velivolo. "Sono qui - dice nel messaggio inviato tramite WhatsApp - sull'aereo che sembra che sia sul punto di cadere a pezzi e sto andando a Cardiff. Se entro un'ora e mezza non avete mie notizie, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno ma... sai… Che paura che ho".

Intanto l'ex calciatore Diego Armando Maradona ha espresso la sua preoccupazione per la sorte del suo compagno argentino. "Spero che l'aereo abbia sbagliato aeroporto e lo troviamo vivo, questo è tutto", ha detto l'ex Pipe de Oro in un messaggio audio pubblicato sull'account Instagram di giornalista Martin Arevalo. "È una terribile disgrazia. Quando accadono cose del genere, penso a tutti i viaggi che ho fatto insieme a molte altre persone", ha aggiunto l'attuale allenatore dei Dorados di Sinaloa, nella seconda divisione del Messico.