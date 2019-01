Omaggio a Nicky Hayden, ritirato il suo 69

(Foto Fotogramma)

Il MotoGp rende tributo a Nicky Hayden decidendo di ritirare il suo numero. Nessuno quindi potrà in futuro portare sulla carena il 69 nel Campionato del Mondo. Una decisione che si accoda alle tante iniziative promosse in questi due anni dopo la scomparsa del ‘Kentucky Kid’, morto nel maggio 2017 a Cesena in seguito a un incidente mentre era in bicicletta, e che hanno celebrato i suoi successi in pista su tutti, la vittoria del titolo iridato della classe regina nel 2006.

“È un grande onore ricevere questo riconoscimento -afferma Earl il padre di Nicky Hayden-. Per me, in particolare è speciale perché il 69 era il mio numero di gara quando correvo ed ero molto orgoglioso che Nicky lo portasse nelle competizioni alle quali ha partecipato. Voglio fare un grande ringraziamento a Dorna per tutte le iniziative in onore di mio figlio organizzate in questi due anni e, soprattutto, per averci supportato nei momenti difficili”.

“Sono orgoglioso di annunciare che il numero 69 sarà ritirato dalla competizioni del MotoGP”, le parole di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports. “Nicky Hayden è stato uno dei più grandi corridori ed esempi nel paddock. Una persona fantastica anche fuori dalla pista. Il suo 69 sarà sinonimo di Leggenda e campione”. Il ritiro ufficiale del '69' di Hayden sarà effettuato durante il Gp di Austin in programma dal 12 al 14 di aprile.