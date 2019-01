Australian Open, è finale Djokovic-Nadal

(Afp)

Novak Djokovic stende Lucas Pouille e vola in finale all'Australian Open. Il serbo numero 1 del mondo ha dominato la sfida con il francese, sconfitto con l'eloquente punteggio di 6-0, 6-2, 6-2 in appena un'ora e 23 minuti di gioco. Il campione di Belgrado sfiderà per il titolo lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del mondo. Nel mirino di 'Nole' c'è il 15esimo major in carriera e il settimo trofeo nello Slam di Melbourne.