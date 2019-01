Quagliarella ancora in gol, eguagliato record Batistuta

(Fotogramma/Ipa)

Fabio Quagliarella eguaglia il record di Gabriel Batistuta e con una doppietta su rigore guida la Sampdoria al successo contro l'Udinese. I blucerchiati vincono 4-0 e festeggiano nel migliore dei modi l'exploit del loro intramontabile bomber, a segno per l'undicesima partita di fila come Batistuta 24 anni fa. A quasi 36 anni Quagliarella ora guarda tutti dall'alto in basso nella classifica dei marcatori con un bottino complessivo di 16 gol, due in più di Cristiano Ronaldo e Duvan Zapata. La Samp, che nel finale arrotonda il risultato con Linetty e il nuovo arrivato Gabbiadini, può godersi almeno fino a domani il sesto posto in classifica in solitaria con 33 punti, sinonimo almeno per ora di Europa League. L'Udinese resta inchiodata a 18 punti, impantanata nella lotta per non retrocedere. Tra infortuni e squalifiche Giampaolo è costretto a diversi cambi e scelte difficili. Nell'attacco orfano di Caprari (lungo stop per la frattura del perone) è Defrel a vincere il ballottaggio con Gabbiadini, a centrocampo Saponara sostituisce lo squalificato Ramirez e in difesa Colley ruba il posto a Tonelli. Nell'Udinese si rivede Mandragora in mezzo al campo, mentre in attacco fiducia confermata a Okaka supportato da De Paul con Lasagna che parte dalla panchina. Dopo una prima mezz'ora avara di emozioni è il solito Quagliarella a far esplodere di gioia il Ferraris. La caccia al gol del record termina al 33', dopo il fallo da rigore di Behrami su Defrel: troppa ghiotta l'occasione per il bomber blucerchiato, che infatti non sbaglia. Anzi, Quagliarella quasi raddoppia già al 33' quando incrocia con il mancino esaltando le qualità di Musso che gli nega in tuffo il raddoppio.

Il portiere dei friulani si ripete al 41' sul tiro-cross di Bereszynski e subito dopo finisce la partita di Behrami, sostituito già prima dell'intervallo da Pussetto. L'Udinese cerca più spinta, ma in avvio di ripresa viene nuovamente punito dagli 11 metri e ancora una volta da Quagliarella. Musso compie un altro miracolo sulla punizione all'angolino dell'attaccante, ma sul prosieguo dell'azione l'arbitro Massa sanziona col rigore il tocco di mano di Opoku sul tiro di Murru. E dagli 11 metri, Quagliarella non gli lascia scampo. Per la Sampdoria diventa tutto facile e al 67' arriva anche il terzo gol firmato da Linetty, liberato al tiro da un ottimo assist di Saponara. Manca solo la ciliegina sulla torta e la mette al 79' il nuovo arrivato Gabbiadini con il gol del definitivo 4-0: l'assist, nemmeno a dirlo, è di Quagliarella. Prima del triplice fischio Giampaolo regala al suo bomber la meritata standing ovation: la festa della Samp è completa.