Goggia fa il bis a Garmisch

Sofia Goggia (FOTOGRAMMA/IPA)

Sofia Goggia sale ancora sul podio a Garmisch. Dopo il secondo posto di sabato in super G, all'esordio stagionale in seguito al lungo stop per infortunio, l'olimpionica azzurra si è ripetuta chiudendo al secondo posto la discesa di Coppa del mondo. La vittoria è andata all'austriaca Stephanie Venier (1'37''46) con 25 centesimi di vantaggio sulla bergamasca. Il podio è completato dalla tedesca Kira Weidle.

Tra le italiane è ottima anche la prova di Nadia Fanchini, giunta sesta. Fuori dalle prime 15 posizioni Elena Curtoni e Francesca Marsaglia, mentre Federica Brignone e Nicol Delago non hanno completato la prova.