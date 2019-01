Milan e Napoli senza gol

(AFP)

Finisce 0-0 tra Milan e Napoli. Le due squadre si dividono la posta in palio nel terzo anticipo del 21esimo turno di Serie A. I rossoneri non vincono a San Siro sugli azzurri da oltre 4 anni: era il dicembre 2014 quando s'imposero per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Menez e Bonaventura.

Ottima comunque la prova della formazione di Gattuso, che blocca la manovra dei partenopei reduci da due vittorie consecutive. Per la squadra di Ancelotti (espulso da Doveri per proteste al 95esimo) ora i punti in classifica sono 48 mentre i rossoneri restano al quarto posto con 35.