La Juve vola

Cristiano Ronaldo festeggiato dai compagni (AFP)

Una vittoria in rimonta fa volare la Juventus. Dopo una partita sofferta, i bianconeri battono la Lazio in casa grazie alle reti di Cancelo e CR7 (dopo essere passati in svantaggio per un autogol di Emre Can) e volano a +11 sul Napoli di Ancelotti, fermato sabato sullo 0-0 dal Milan.

Succede tutto nel secondo tempo: vantaggio laziale al 14esimo, poi Cancelo - uno dei due cambi decisivi fatti da Allegri, assieme a quello di Bernardeschi - e Ronaldo dagli undici metri.