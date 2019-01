La Juve riabbraccia Caceres

(Fotogramma/Ipa)

La Juventus riabbraccia Martin Caceres. Il club bianconero ha annunciato in un comunicato di aver perfezionato l’accordo con la Lazio per l’acquisto del difensore uruguaiano con la formula del prestito fino al 30 giugno 2019 a fronte di un corrispettivo di 600mila euro. Per Caceres si tratta della terza esperienza con la Juventus, dopo quella nella stagione 2009/10 quando era arrivato in prestito dal Barcellona e quella dal 2012 al 2016, provenienza Siviglia.