Sinisa sbarca a Bologna, Vicky e Virginia sull''Isola'

Sinisa Mihajlovic sbarca a Bologna nel club dove, nel 2008, fece la sua prima esperienza come allenatore dopo il ruolo di vice di Roberto Mancini sulla panchina dell'Inter. Classe 1969, il tecnico serbo è sposato con la romana Arianna Rapaccioni conosciuta ai tempi in cui giocava alla Sampdoria e sposata nel 1995.

Una famiglia sotto gli occhi dei riflettori, quella del tecnico rossoblù, con le figlie maggiori Viktorija e Virginia protagoniste in tv in veste di concorrenti all'Isola dei Famosi. La primogenita Viktorija, 21 anni, salita agli onori della cronaca per uno scherzo al papà orchestrato dalla sapiente regia delle 'Iene' in cui presentava a Mihajlovic un fantomatico fidanzato indolente e alquanto invadente, assieme alla sorella Virginia è impegnata in questi giorni come 'naufraga' sulle spiagge di Cayos Cochinos, in Honduras, dove dovrà affrontare fame, mosquitos e le nomination dei compagni vip.



Al suo fianco Virginia, fidanzata con Alessandro Vogliacco, giovane difensore della Primavera della Juventus in prestito al Padova, già affermata influencer con oltre 53mila follower su Instagram. A parte la parentesi nel reality show le due ragazze vivono e studiano a Roma. Poco prima di partire per l'Honduras le sorelle Mihajlovic, una bionda e l'altra mora, hanno parlato di papà Sinisa che da giocatore si è fatto valere in Italia giocando con Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, grazie alle sue punizioni magistrali, e da allenatore si è affermato con la nomea di 'sergente di ferro'.



"È geloso ma ormai si è rassegnato. Ci ha provato quando eravamo più piccole a tenerci col guinzaglio, poi ha capito che con me otteneva il contrario e ha mollato un po'" spiega Viktorija. "Sembra duro, quasi cattivo ma in realtà è sensibilissimo - aggiunge Virginia -. Capace però di tenersi tutto dentro: adesso per esempio, è agitato, sta male, ma non lo dice. È geloso, ma non lo dà a vedere".