Juve fuori dalla Coppa Italia

Juventus fuori dalla Coppa Italia. All'Azzurri d'Italia di Bergamo l'Atalanta riporta sulla terra l'armata, tutt'altro che invincibile, di Massimiliano Allegri. Un secco 3-0 che non ammette repliche e che mette il tecnico dei bianconeri di fronte ai limiti della squadra, soprattutto in difesa. Termina ai quarti di finale la corsa della Juve, mentre l'Atalanta approda in semifinale.

Sarà il tempo a dire se è solo una battuta d'arresto o un campanello d'allarme in vista di impegni più blasonati. Protagonisti i nerazzurri di Giampiero Gasperini. Nel finale del primo tempo l'Atalanta mette a segno un uno-due che piega le gambe ai campioni d'Italia: al 37° nerazzurri in vantaggio con Castagne e due minuti dopo, al 39°, arriva il raddoppio di Zapata. Nella ripresa sterile predominio territoriale della Juventus. Ma al 41° ancora Zapata mette in rete il tre a zero.