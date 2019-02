Vonn annuncia il ritiro

Immagine di repertorio (Afp)

"Sono state due settimane emozionanti in cui ho preso la decisione più difficile della mia vita, ho accettato di non poter continuare a gareggiare sugli sci. Parteciperò ai Campionati Mondiali di discesa e SuperG la prossima settimana ad Aare, in Svezia e saranno le ultime gare della mia carriera". Lo campionessa statunitense di sci, Lindsey Vonn, ha annunciato con queste parole, dal suo profilo Instagram, il ritiro dalle gare dopo i Mondiali di Aare.

"Ho sempre spinto al limite nelle gare di sci e questo mi ha permesso di avere un successo straordinario ma anche drammatici incidenti. Non ho mai voluto che la trama della mia carriera riguardasse gli infortuni e per questo motivo ho deciso di non dire a nessuno che mi sono sottoposta a un intervento chirurgico la scorsa primavera. Una gran parte della cartilagine è stata rimossa. Il mio incidente a Lake Louise lo scorso anno è stato molto più doloroso di quello che ho lasciato trasparire, ma ho continuato a gareggiare perché volevo vincere una medaglia alle Olimpiadi per il mio defunto nonno", ha aggiunto la campionessa.

"Ancora una volta ho percorso la via della riabilitazione per il mio ritorno quest'estate e mi sono sentita meglio di quanto non avessi fatto da molto tempo. Poi ho avuto un'altra caduta a Copper a novembre e mi sono fatta male al ginocchio sinistro. Nonostante la terapia intensiva, l'allenamento e una ginocchiera, non sono in grado di compiere le curve necessarie per competere nel modo in cui so di poter fare. Il mio corpo è rotto irreparabilmente e non mi permette di avere l'ultima stagione che ho sognato. Il mio corpo mi sta urlando di fermarmi ed è ora che io lo ascolti", ha aggiunto la Vonn nel suo lungo messaggio. "Onestamente, ritirarmi non è ciò che mi sconvolge. Ritirarsi senza raggiungere il mio obiettivo è ciò che rimarrà con me per sempre. Tuttavia, posso ripercorrere le 82 vittorie in Coppa del Mondo, 20 titoli mondiali, 3 medaglie olimpiche, 7 medaglie mondiali e dire che ho realizzato qualcosa che nessun'altra donna della STORIA ha mai fatto, ed è qualcosa di cui sarò orgogliosa PER SEMPRE!", ha tenuto a sottolineare la campionessa americana. "Dico sempre, 'Non mollare mai!'. Quindi a tutti i bambini là fuori, ai miei fan che mi hanno mandato messaggi di incoraggiamento per andare avanti...devo dire che non mi arrendo! Sto appena iniziando un nuovo capitolo. Non perdere la fiducia nei tuoi sogni, continua a lottare per ciò che ami e se dai sempre tutto ciò che hai, sarai felice a prescindere dal risultato. Grazie per gli anni straordinari, per avermi sempre supportato e per aver reso il mio lavoro così divertente. Non vedo l'ora di vedere qualcuno di voi al traguardo ai Mondiali di Aare, dove darò il massimo un'ultima volta. Ama sempre", firmato Lindsey Vonn.