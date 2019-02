"Una canzone per Astori", l'annuncio degli Stadio

I tifosi viola ricordano Davide Astori (Fotogramma)

"Scriverò una canzone per Davide Astori". E' quanto ha annunciato Gaetano Curreri, leader degli Stadio e autore di canzoni come 'Gaetano e Giacinto', dedicata a Scirea e Facchetti, ospite ieri sera di 'Rabona-il colpo a sorpresa', il programma di Rai 3 condotto da Andrea Vianello. "Il ricordo di Astori è commovente, lui era davvero un uomo perbene, sapeva fare squadra, e in un ambiente di giocatori giovani, era fondamentale. Sto cercando di scrivere una canzone su di lui, è un dolore che devo buttar fuori, le canzoni servono anche a questo", ha aggiunto Curreri ricordando il capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo scorso prima della partita di campionato con l’Udinese.