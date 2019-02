Udinese-Fiorentina 1-1

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Termina con una rete per parte, 1-1, la sfida tra l'Udinese e Fiorentina valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Friulani in vantaggio grazie al gol di Jens Stryger Larsen al 56' in contropiede. La Fiorentina sbaglia un corner, Pussetto ruba palla a Veretout e riparte fino a penetrare in area e calciare, deviazione che favorisce sul secondo palo l'arrivo in spaccata di Stryger Larsen che insacca la rete del vantaggio. Il pari viola arriva poco dopo al 65' con Edimilson Fernandes che con una conclusione di collo esterno da fuori area batte Musso. Con questo pareggio la squadra di Pioli sale a 31 punti, mentre l'Udinese di Nicola si porta a 19.

Si è chiusa con un pareggio anche la sfida a Marassi tra Genoa a Sassuolo. La squadra di De Zerbi passa in vantaggio al 28' del primo tempo grazie ad un gol di Filip Djuricic dopo una bella manovra offensiva del Sassuolo. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 41' sempre della prima frazione di gioco grazie ad un gol di Toni Sanabria dopo un rimpallo sul viso di Kouame. L'attaccante paraguayano, arrivato per sostituire Piatek, ha siglato il secondo gol in due partite con la maglia rossoblu. Grazie a questo pareggio il Sassuolo sale a 30 punti in classifica mentre il Genoa di Prandelli si porta a 24 punti.

Mentre si è chiusa con uno 0-0 la sfida tra Spal e Torino valida per la sfida dell'ora di pranzo della 22esima giornata di Serie A allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Poche occasioni da una parte e dall'altra. Torino ha chiuso la sfida in inferiorità numerica per l'espulsione di Nkoulou per doppia ammonizione.