Goggia d'argento in superG

(Foto Afp)

Prima gara e prima medaglia per l'Italia ai campionati del mondo di sci alpino di Are. E' d'argento e la conquista Sofia Goggia nel superG. La campionessa olimpica di discesa libera completa la sua prova con il tempo di 1'04"91 cedendo per soli 0"02 alla statunitense Mikaela Shiffrin vincitrice in 1'04"89. A completare il podio la svizzera Corinne Suter (1'04"94). Grande prova di squadre per le azzurre con Nadia Fanchini (1'05"03) quinta, Francesca Marsaglia (1'05"13) settima e Federica Brignone (1'05"43) decima.

Caduta senza conseguenze per la statunitense Lindsey Vonn che con i mondiali di Are chiuderà la sua carriera.