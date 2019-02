Roma al quarto posto, tripletta al Chievo

(Fotogramma /Ipa)

Un tris per rialzare la testa. Si conclude con un sonoro 0-3 la sfida tra il Chievo e la Roma, con i giallorossi che svettano sugli uomini di Di Carlo e dilagano nel primo tempo e nella ripresa. Il Chievo getta invece definitivamente la spugna, concedendo agli avversari tante occasioni da gol. A 9 minuti dall'inizio del match, è il faraone El Shaarawy a centrare la porta, seguito solo pochi minuti più tardi da Dzeko, in rete al 18'. Il tempo di tornare in campo per la ripresa, e a segnare è Kolarov al 51'.

La vittoria in trasferta porta la Roma in quarta posizione, a pari merito con i cugini laziali, scavalcando momentaneamente il Milan, il quale sarà impegnato domenica nella sfida casalinga con il Cagliari. I clivensi, invece, restano ancorati in ultima posizione, a 9 punti.