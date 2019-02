Pioggia di auguri per i 40 anni di Valentino Rossi

Pioggia di auguri per il campionissimo del motomondiale, Valentino Rossi che oggi compie 40 anni. Carrellata di auguri su sito della motogp dal campione del mondo della F1 Lewis Hamilton a Kimi Raikkonen, passando per numeri uno del tennis mondiale Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal e la spagnola Garbine Muguruza, da Diego Armando Maradona a Mick Doohan e Giacomo Agostini, da Sete Gibernau a Carmelo Ezpeleta, passando per Carlos Sainz, Sebastian Loeb e Nasser Al Attiyah, Max Biagi, Tony Cairoli, Ana Carrasco, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Danilo Petrucci.

"Valentino ti volevo augurare tanti auguri per i tuoi 40 anni", ha detto l'inglese Hamiton. "Ciao grande 'Dottore, buon compleanno, sei fantastico'", ha detto Djokovic, con Federer che in italiano ha aggiunto: "Ciao grande Vale". "Ciao Valentino, ti mando grandi felicitazioni per il tuo 40esimo compleanno", le parole di Nadal, mentre Federica Pellegrini ha girato un video sott'acqua con la scritta 'Auguri Vale'. "Benvenuto nel club dei quarantenni..non è poi così male", ha detto con il sorriso Max Biaggi. "Te ne auguro altri 40 di successi in pista in macchina, in moto...", ha aggiunto Petrucci. Anche calciatori come il Kun Aguero, Lukas Podolski, Andres Iniesta, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti non hanno voluto mancare l'appuntamento con gli auguri al 'Dottore': "Anche tu sei arrivato che hai la faccia da ragazzino", ha detto l'interista al tifoso Valentino. "Sarai sempre l'angelo che vola per tutto il mondo", ha aggiunto Maradona. Non mancano anche gli auguri dei cantanti da Vasco Rossi: "Tanti auguri di buon compleanno, 40 anni sono 40...", a Jovanotti: "Io lo so, tu vuoi raggiungere quota 100...", a Cesare Cremonini. Passando per gli attori, da Jerry Calà a Sabrina Salerno a Manuela Arcuri.

COMPLEANNO BLINDATO - Festa blindata per Valentino allo 'Scudiero' di Pesaro. Cena con la fidanzata Francesca Sofia Novello, gli amici e tutto il clan della VR46 per brindare allo scoccare della mezzanotte. Il portone verde del locale è sempre rimasto chiuso al pubblico, gli invitati sono entrati dal piccolo ingresso poco distante, come riporta il 'Resto del Carlino'. Tra i primi ad arrivare Luca Marini, in mano un grosso pacco regalo per il fratellone Valentino. Poi Morbidelli, Bagnaia e Antonelli, che si sono concessi qualche scatto insieme ad una decina di tifosi infreddoliti, in attesa dell’arrivo del festeggiato. Il Dottore però non si è fatto vedere. Questa sera appuntamento al 'Peter Pan' di Riccione dove il campione di Tavullia ha prenotato tutto il privè del noto locale.