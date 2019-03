(Fotogramma)

Colpaccio del Bologna in casa del Torino. I rossoblu si portano a casa i tre punti battendo per 3-2 i granata all'Olimpico Grande Torino, nell'anticipo serale della 28esima giornata di Serie A. Di Poli, Pulgar e Orsolini le marcature degli ospiti. Non bastano al Torino un autogol dello stesso Pulgar e una rete di Izzo per muovere la classifica.