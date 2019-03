"Sta meglio", crisi vagale per Ospina

David Ospina (AFP)

David Ospina è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande. Il portiere del Napoli dove era stato ricoverato domenica sera per una serie di accertamenti e visite specialistiche in seguito all'infortunio alla testa subìto nel match contro l'Udinese. Tutti gli esami risultano negativi.

Le visite hanno escluso qualunque problema per il portiere colombiano: la diagnosi è di crisi vagale risoltasi nel giro di poche ore. Al calciatore sono stati consigliati alcuni giorni di riposo e non risponderà alla convocazione della propria Nazionale.



E ora Ospina è già a casa, avvolto dall'affetto della sua famiglia. La notizia è confermata dalla moglie Jessica Sterling, che tramite Instagram ha aggiornato i tifosi sulle condizioni del portiere trasportato d'urgenza in ospedale dopo un malore in seguito ad uno scontro con Pussetto nella gara contro l'Udinese: "Voglio cogliere l'occasione per ringraziare innanzitutto Dio perché David sta bene - spiega la moglie del portiere -. Ho vissuto momenti di grande angoscia e disperazione perché non ero in grado di fare molto per lui. Vi informo che David sta molto meglio, siamo già a casa, più tranquilli, aspettando che lo spavento passi totalmente. Vi ringrazio per le preghiere per lui e per tutti i bei messaggi che ci sono arrivati. Di nuovo grazie, vi terrò aggiornati".