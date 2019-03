(Fotogramma/Ipa)

Dopo 40 giorni Mauro Icardi torna ad allenarsi in gruppo. L'attaccante argentino si è unito ai compagni assieme a Skriniar, Asamoah e de Vrij, tornati ad Appiano Gentile dopo i rispettivi impegni con le Nazionali. Ora andranno valutate le condizioni fisiche dell'ex capitano nerazzurro in vista dei prossimi impegni dell'Inter, il primo in ordine di tempo la sfida di San Siro di domenica sera contro la Lazio. Al centro sportivo era presente anche la dirigenza nerazzurra con Steven Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio.