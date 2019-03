Ronaldo si fa male col Portogallo

(Afp)

L'infortunio subìto in nazionale non sembra preoccupare più di tanto Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus ha lasciato il campo dopo circa mezz'ora di gioco della sfida Portogallo-Serbia per un problema di natura muscolare. "Sono tranquillo, so che starò bene in una o due settimane, nessun problema", ha rassicurato tutti il fuoriclasse bianconero nel post-gara. "Vediamo come starò nelle prossime 48 ore, ma non sono preoccupato perché conosco il mio corpo perfettamente. Nel calcio -ha aggiunto- possono accadere cose come questa".