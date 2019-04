(Afp)

Il Napoli batte a Verona il Chievo 3 a 1 e fa rimandare alla Juve la festa per lo scudetto, mentre per la squadra allenata da Di Carlo saluta la massima serie e torna in serie B. I gol: per il Napoli sono andati a segno K. Koulibaly al 15', A. Milik al 64' e ancora K. Koulibaly all'81'. Per il Chievo ha segnato B. Cesar al 90'.