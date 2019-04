Tiger Woods è tornato

(Afp)

Tiger Woods trionfa al Masters Tournament. Il 43enne campione americano, tornato al top dopo un lungo calvario per i problemi alla schiena, si impone ad Augusta dopo un grande ultimo giro che gli ha consentito di chiudere a -13.

Niente da fare per Francesco Molinari, che aveva iniziato l'ultimo giro in vetta. Il torinese non ha brillato nelle ultime nove buche e dopo essere finito in acqua alla 12 e di nuovo alla 15 ha visto sfumare le sue chance di vittoria, chiudendo comunque a -11.

Woods, invece, mette in bacheca il quinto Masters e il quindicesimo major in carriera a distanza di 11 anni dall’ultimo (l’Us Open nel 2008). Il campione statunitense torna a indossare la mitica giacca verde 14 anni dopo l'ultimo successo ad Augusta, dove tra l'altro conquistò il suo primo major nel 1997.