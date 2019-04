Serie A parte il 24-25 agosto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La Lega Serie A conferma che il prossimo campionato di serie A partirà nel fine settimana del 24-25 agosto. Le date già annunciate in precedenza sono state "confermate all'unanimità" per "venire incontro alle esigenze dei tifosi, togliere le partite sotto le feste natalizie e posticipare l'inizio del campionato (di una settimana rispetto a questa stagione, ndr) perché gli italiani il 17-18 agosto sono ancora in vacanza", secondo quanto spiegano dalla Lega A.

Per quanto riguarda la richiesta della Figc per la consegna dello stadio Olimpico entro il 18 maggio, come concordato con la Uefa in vista della partita inaugurale dell'Europeo, tra le ipotesi al vaglio vi è quella di far disputare l'ultima gara in trasferta sia alla Roma sia alla Lazio (l'ultimo turno di serie A è previsto il 24 maggio). Il Consiglio di Lega odierno è stato incentrato sulla presentazione delle linee-guida del piano industriale, che è stato apprezzato da tutto il Consiglio e che sarà presentato nella prossima assemblea a maggio.