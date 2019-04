Juve-Ajax, obiettivo semifinale /Live: 1-1

Cristiano Ronaldo (AFP)

Juventus e Ajax in campo nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. La partita di andata si è chiusa col punteggio di 1-1 e il risultato lascia aperta ogni possibilità per la qualificazione alle semifinali.

Il match si sblocca al 28esimo con Ronaldo che porta in vantaggio i bianconeri, colpendo di testa, sul primo palo, un cross dalla bandierina di Pjanic: 1-0. Ma pochi minuti dopo l'Ajax pareggia con Van De Beek: Ziyech va al tiro, ribattuto da un difensore che serve involontariamente l'olandese che approfitta della difesa bianconera non in linea e segna l'1-1 col piatto destro.



CR7 e compagni non devono sottovalutare i giovani talenti olandesi, protagonisti negli ottavi di una prestazione strepitosa in casa del Real Madrid, battuto 4-1 dopo la sconfitta subìta all'Amsterdam Arena.