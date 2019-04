Niente squalifica per Kessié e Bakayoko

(Foto AFP)

Il giudice sportivo di Serie A ha deciso di non utilizzare la prova televisiva nei confronti dei centrocampisti del Milan, Kessié e Bakayoko, che al termine del match con la Lazio hanno esposto in modo ironico verso i propri tifosi la maglia del difensore biancoceleste Acerbi.

Il Milan, invece, ha ricevuto un'ammenda di 10.000 euro per gli sputi di un tifoso verso l'allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi. In merito alla rissa finale ha inflitto una multa di 10.000 euro per i rossoneri Bertolacci, Kessie e Musacchio e per i biancocelesti Luiz Felipe e Patric.

Ammenda di 10 mila euro anche per Lucas Leiva per le parole offensive nei confronti di un membro dell'ufficio stampa del Milan e per Simone Inzaghi, espulso da Rocchi dopo aver contestato una sua decisione arbitrale. Inibizione, infine, a tutto il 30 aprile 2019 per il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, per le sue dichiarazioni nel post-partita.