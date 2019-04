Fognini 'mata' Nadal

(Afp)

Grande impresa di Fabio Fognini che domina il 're del rosso' Rafael Nadal e vola, per la prima volta in carriera, in finale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.207.405 euro). Il 31enne ligure, numero 18 del mondo e 13 del seeding, supera lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp e del tabellone e 11 volte vincitore nel Principato, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 36 minuti.

Fognini affronterà in finale il serbo Dusan Lajovic, numero 48 del mondo. Nonostante le condizioni di gioco quasi proibitive a causa del forte vento lo spettacolo non è di certo mancato soprattutto grazie ad un Fognini in forma strepitosa. Nadal è partito di nuovo male, come nei quarti contro Pella, perdendo il servizio in avvio ma l'azzurro gli ha restituito immediatamente il favore. Nel terzo gioco il vincitore di 17 Slam ha brekkato nuovamente il ligure, stavolta a zero, anche nel quarto gioco salendo 3-1.

Fognini però si è rimesso immediatamente in carreggiata (3-3) ed ha continuato a spingere governando le folate di vento, soprattutto quando ha giocato dal lato mare, molto meglio del suo rivale. Nel nono game disastro di Nadal che con tre errori gratuiti ha ceduto a zero la battuta. Nel gioco successivo il ligure si è procurato un set-point grazie ad un nastro fortunato che ha reso imprendibile il suo colpo, ma ha poi legittimato il successo nel primo parziale intercettando con una volée di diritto in allungo un passante micidiale del maiorchino chiudendo 6-4.

In avvio di seconda frazione il numero 18 del mondo ha continuato a pressare lo spagnolo con continui cambi di ritmo, Nadal ha accusato la pressione (aveva vinto tutti gli ultimi 25 set sul rosso del Principato) ed ha perso il servizio nel primo ed ancora nel terzo gioco con Fognini che ne ha approfittato per salire 4-0 con il settimo game di fila, lasciando letteralmente fermo Nadal con il rovescio lungolinea. P

er la prima volta forse Nadal è sembrato incapace di reagire sulla sua superficie preferita ed i giochi di fila per Fabio sono diventati otto (5-0). Nel sesto game Fognini è arrivato al triplo match-point ma Nadal ha rifiutato il ''bagel'' infilando cinque punti consecutivi. Nadal ha accorciato ancora le distanze (5-2) ma nell'ottavo gioco, al quarto match-point, Fognini ha siglato l'impresa con un diritto vincente.