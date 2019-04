Ronaldo: "Resto alla Juve"

(Afp)

"Al mille per cento resto qui". Cristiano Ronaldo fuga i dubbi sulla sua permanenza alla Juventus nella prossima stagione. "Sono contento per aver vinto anche qui, il primo nella storia a trionfare in Spagna, Inghilterra e Italia, un record -sottolinea CR7 ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 2-1 con la Fiorentina che ha consegnato ai bianconeri l'ottavo scudetto di fila-. Al mio primo anno ho vinto Supercoppa e campionato, il prossimo anno sarà ancora migliore, sono molto contento".

Quanto all'eliminazione in Champions contro l'Ajax, ai microfoni di Sky Sport aggiunge: "La Champions non è facile e non si vince schioccando le dita, il prossimo anno ci riproveremo, non c'è problema". "La stagione è assolutamente positiva, abbiamo vinto campionato e Supercoppa. In Champions vince una squadra su trentadue", conlcude CR7.