(Fotogramma/Ipa)

L'Atalanta sbanca il San Paolo nel posticipo della 33ma giornata del campionato di serie A. Vittoria in rimonta dei bergamaschi, che si impongono per 2-1 in trasferta. La prima rete è dei padroni di casa con Mertens al 28mo del primo tempo. Nella ripresa pareggio di Zapata al 69mo minuto e gol vittoria di Pasalic all'80mo.