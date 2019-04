"Italiano di m... ", Sarri insultato

Maurizio Sarri (FOTOGRAMMA/IPA)

"Italiano di m...". E' l'insulto che sarebbe stato rivolto al tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri , da un componente dello staff del Burnley nei minuti finali del match di Premier pareggiato dai 'blues' 2-2 allo Stamford Bridge.

A riportare l'episodio la stampa britannica, che ha ricostruito il concitato finale di gara culminato nell'espulsione di Sarri. Versione confermata a fine gara dal vice allenatore del club londinese, Gianfranco Zola, in conferenza stampa: "Sarri è stato espulso dopo essere stato offeso; dopo quanto successo in campo non ha ritenuto che parlare con la stampa fosse la cosa giusta. Probabilmente gli è stato detto qualcosa dalla panchina del Burnley. Valuteremo il da farsi ma credo che la vicenda avrà un seguito, capiamo che l'adrenalina possa giocare brutti scherzi, ma era rattristato".