Barcellona campione di Spagna

(Afp)

Il Barcellona si conferma campione di Spagna. I blaugrana conquistano l'ottavo titolo della Liga negli ultimi 11 anni con tre giornate d'anticipo grazie al successo per 1-0 sul Levante. A decidere il match Lionel Messi protagonista di tutti i successi dei catalani nell'ultima decade. La 'pulce', entrato nella ripresa al posto di Coutinho, va a segno al 62' su assist di Vidal. In classifica il Barcellona sale a quota 83, 9 in più dell'Atletico Madrid. Il Levante resta 15° con 37 punti.