Lazio corsara contro la Samp

(IPA/Fotogramma)

La Lazio passa 2-1 sul campo della Sampdoria nel match valido per la 34esima giornata della Serie A. Biancocelesti a segno con Caicedo al 3' e al 19'. La Samp, in 10 uomini per l'espulsione di Ramirez al 44', accorcia le distanze al 57' con Quagliarella.

I biancocelesti salgono a 55 punti, rimanendo agganciati al treno della Champions League. La Samp, ferma a 48, si allontana dalla zona europea della classifica.