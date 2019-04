Mertens come Maradona

(Ipa/Fotogramma)

Un gol per entrare ancor di più nella storia del Napoli. L'attaccante belga Dries Mertens, eguaglia Diego Armando Maradona nella classifica dei cannonieri azzurri di tutti i tempi. Il belga segna su punizione con il Frosinone al Benito Stirpe e raggiunge 'Il Dieci' a quota 81 gol con la maglia del Napoli. Mertens raggiunge così Maradona nelle reti segnate in campionato, mentre in generale siamo a 106 reti per il belga contro le 115 del Pibe de Oro.