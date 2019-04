Toro batte Milan

(AFP)

Il Torino batte il Milan 2-0 nella sfida del 34esimo turno della Serie A e lo aggancia al quinto posto, a 56 punti, in una volata Champions sempre più avvincente. Il Toro conquista i 3 punti con le reti di Belotti, a segno su rigore al 58', e di Berenguer, in rete al 69'. Il Milan finisce in 10 uomini per l'espulsione di Romagnoli.

Granata e rossoneri sono appaiati all'Atalanta, che ha una gara in meno e lunedì ospita l'Udinese. La Roma, con 58 punti, al momento occupa la quarta posizione, l'ultima utile per la qualificazione alla prossima Champions League.