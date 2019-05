Balo punge CR7

(Afp)

"Leo Messi fenomeno. Per il bene del calcio per favore non paragonatelo più al 7 della Juve". Nelle stories di Instagram Mario Balotelli esalta l'argentino che ha segnato la doppietta nell'andata della semifinale di Champions vinta dal Barcellona sul Liverpool per 3-0 e non manca di lanciare una stoccata a Cristiano Ronaldo. Anzi, una doppia stoccata, visto che poco dopo commenta ancora: "E la gente che scrive che il 7 della Juve è più forte di me?! Ma grazie al ca... e chi si paragona con lui? Lui e Leo i due più forti al mondo ma Messi ragazzi è di un altro pianeta".