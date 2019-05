Casillas colpito da infarto

(Ipa/Fotogramma)

Attimi di paura per il portiere del Porto Iker Casillas ricoverato ieri a Oporto a causa di un problema cardiaco durante gli allenamenti. La società sportiva in una nota ha spiegato che il portiere è stato colpito da un "infarto acuto del miocardio" durante gli allenamenti di ieri mattina e che è stato ricoverato presso in ospedale.

L'allenamento è stato prontamente interrotto per assistere il portiere che è ora sotto osservazione. Casillas, si legge nella nota, "sta bene, le sue condizioni sono stabili e il problema al cuore è stato risolto".

In serata, in un tweet postato dal letto d'ospedale, è stato lo stesso Casillas a rassicurare i suoi fan: "Tutto sotto controllo da qui. È stata una a grande paura ma le forze sono intatte". Quindi ha ringraziato "tutti per i messaggi e l'affetto".