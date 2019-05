Messi potrebbe saltare il ritorno?

(Afp)

Dopo le lodi per la doppietta di ieri sera nella semifinale di andata di Champions League contro il Liverpool al Camp Nou, le polemiche. Lionel Messi è nell'occhio del ciclone per un video diffuso in rete che mostrerebbe il campione argentino colpire con la mano destra in volto Fabinho pochi istanti prima che l'arbitro Kuipers fischi un fallo per ostruzione sul fuoriclasse del Barcellona, dalla punizione è poi scaturito il definitivo 3-0 dei blaugrana.

Sui social si sono scatenati i tifosi dei 'reds', che chiedono ora la prova tv e la squalifica della 'Pulce' in vista del ritorno Champions in programma il 7 maggio all'Anfield. Il filmato, che fa vedere da una angolazione inedita l'azione che ha propiziato la terza marcatura dei catalani, è stato ripreso dai principali media inglesi alimentando l'indignazione dei tifosi del Liverpool che chiedono a gran voce l'applicazione della prova tv.