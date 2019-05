Fioretto, doppietta azzurra in Coppa del Mondo

Immagine d'archivio (Fotogramma/Ipa)

La scherma azzurra non tradisce e regala una doppietta a San Pietroburgo nella gara individuale della tappa russa del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. A vincere è Andrea Cassarà per 15-13 su Alessio Foconi. Per il 35enne bresciano dei Carabinieri si tratta del 28esimo successo in Coppa del Mondo nella sua carriera, che vale anche il 58esimo podio. Foconi, invece, continua nella sua striscia di risultati positivi, con il secondo posto odierno che rappresenta il quinto piazzamento stagionale sul podio, su sette gare disputate e anche la conferma dell'identico risultato ottenuto nell'edizione 2018 della tappa di San Pietroburgo.