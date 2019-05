"Roma in trattativa con Mourinho"

(Foto Fotogramma/Ipa)

Non c'è solo Antonio Conte nella lista dei grandi allenatori accostati alla Roma. Nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione arriva infatti dalla Francia: stando a quanto scrive L'Equipe, la Roma sta trattando con José Mourinho. Secondo il quotidiano transalpino lo Special One strizza l'occhio al Paris Saint-Germain ma sarebbe ben disposto a tornare in Italia dopo l'incredibile exploit del triplete con l'Inter, che ha guidato dal 2008 al 2010. Sempre secondo L'Equipe, la Roma avrebbe intavolato la trattativa con il 56enne tecnico di Setubal sulla base di un contratto triennale.