Cardiopalma Genoa-Roma

(AFP)

Spettacolo tra Genoa e Roma. A Marassi finisce 1-1 con un finale mozzafiato, dopo un primo tempo comunque ricco d'emozioni per il palo preso da Veloso e un miracolo di Radu su Fazio.

Nella ripresa, infatti, i giallorossi sbloccano il risultato con El Shaarawy all'82esimo prima di essere beffati in pieno recupero dal gol di Romero (91esimo). La squadra di Prandelli avrebbe poi l'opportunità di ribaltare il risultato, ma la spreca. Rigore assegnato per fallo di Mirante su Sanabria: al 95esimo, il numero 9 ligure calcia dal dischetto e si fa ipnotizzare dal portiere giallorosso.



In chiave Champions la Roma sale a 59 portandosi a -3 dall'Atalanta, quarta in classifica con 62 punti, uno in meno dell'Inter, mentre il Genoa raggiunge quota 36, a +4 sull'Empoli terz'ultimo.