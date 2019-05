Frosinone in B

(IPA/Fotogramma)

Il Frosinone retrocede in Serie B con tre giornate d'anticipo. Il ritorno ufficiale nella 'cadetteria' arriva al termine del pareggio per 2-2 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo che invece raggiunge la certezza aritmetica della salvezza. I ciociari giocano un ottimo primo tempo trovando i gol con Sammarco all'8' e Paganini al 36', nella ripresa arriva però la reazione degli emiliani che accorciano le distanze con Ferrari al 66' e pareggiano con Boga al 78'. In classifica il Frosinone penultimo sale a quota 24, 10 punti in meno dell'Udinese 17esimo e ormai irraggiungibile a tre giornate dal termine. Gli emiliani sono invece decimi in coabitazione con la Spal a quota 42.

Spettacolare 3-3 al Tardini tra Parma e Sampdoria. I crociati passano in vantaggio dopo 2' con Gazzola ma subiscono la rimonta blucerchiata grazie ai gol di Quagliarella su rigore al 28', Defrel al 38' e ancora Quagliarella al 61'. L'attaccante partenopeo è sempre più leader della classifica marcatori con 25 centri. I ducali però non mollano e con Kucka su rigore al 66' e Bastoni al 71' trovano il pareggio. In classifica i blucerchiati salgono a 49 punti ma restano noni e con minime possibilità di qualificazione all'Europa League, mentre i crociati sono 14esimi con 38 punti e sempre più vicini alla salvezza.