"Ci sono il 60% di probabilità di stare in Italia, 30% che vado all'estero e 10% che rimango ad aspettare". Lo dice Antonio Conte in merito al suo futuro professionale. "La priorità è andare in una società che mi permetta di lottare per vincere", sottolinea l'ex ct in un'intervista con 'Le Iene'.