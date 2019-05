Champions, cosa può succedere?

Immagini di archivio (AFP)

Venticinque giorni alla finale. E solo due per decidere chi la giocherà. Oggi e domani, infatti, andranno in scena le partite di ritorno delle semifinali di Champions League tra Liverpool e Barcellona e tra Ajax e Tottenham.

Inchiodati dal 3 a 0 dell'andata al Camp Nou, con due goal di Lionel Messi, l'11 di Klopp - orfano del suo attaccante Mohammed Salah, uscito anzitempo nella partita con il Newcastle di sabato pomeriggio - rischia di veder sfumare la sua seconda finale consecutiva.



Le due squadre, che si affrontano in quella che si potrebbe considerare una 'finale anticipata', sono in una situazione di antitesi: il Barça ha già vinto la Liga ed è in finale di Coppa del Re contro il Valencia, cercando di centrare l'obiettivo del terzo triplete della sua storia. Per i Reds, invece, il rischio è il famigerato triplete in negativo: fuori dalla FA Cup già a gennaio, in Premier il rischio è la sfida a distanza con il Manchester City che potrebbe far perdere ai Reds anche il titolo nazionale che manca dal 1990.

Ma in lizza per il triplete c'è anche l'Ajax, la 'sorpresa' di questa edizione della Champions. Virgolette d'obbigo perché la squadra olandese ha fatto fuori prima il Real Madrid e poi la Juventus: non proprio due a caso e non proprio per fortuna. I giovani di Erik ten Hag hanno intanto già messo in saccoccia, domenica, la Coppa d'Olanda con un roboante 4 a 0 ai danni del Willem II e sono a primi a pari punti con il PSV in Eredivisie. Senza dimenticare la gara di andata vinta a Londra, in casa del Tottenham, per uno a zero e che gli Spurs cercheranno in tutti i modi di ribaltare.

Chi se la vedrà, il primo giugno, al Wanda Metropolitano di Madrid? Chi avrà l'onore di alzare la Coppa dalle grandi orecchie nel cielo della capitale spagnola? Poche ore e lo scopriremo.