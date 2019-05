Leghe Europee, Agnelli non interviene e Tebas attacca

Un po' a sorpresa a Madrid, all'incontro delle Leghe europee, il presidente dell'Eca e della Juventus, Andrea Agnelli, non ha preso la parola ma ha fatto parlare, alla platea dei club, l'ex portiere della Juventus, Edwin van der Sar, oggi direttore generale dell'Ajax e vice presidente dell'Eca, con Agnelli al suo fianco. Van der Sar ha sottolineato come "l'Eca ascolta e valuta tutto. Io sono stato un giocatore e capisco i disagi che potrebbero esserci, ma vedete l’esperienza dell’Ajax oggi".

"Non si possono fare riforme senza accordi con i campionati, non è sufficiente informare o consultare, tutto deve essere fatto in accordo con le Leghe Nazionali". Lo ha detto il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, all'incontro di Madrid delle Leghe Europee sulla riforma del calcio europeo, e in particolare della Champions League.

"L'Eca è un'istituzione governata dai 10 più grandi d'Europa, che vogliono per garantirsi sempre un posto nelle competizioni europee. La posizione del Real Madrid è pubblica e conosciuta. Ma io non credo che possano fare una Lega chiusa tra di loro. Non la penso così e non possono farlo, perché, oggi, i grandi club sono economicamente dipendenti dalle loro competizioni nazionali", ha aggiunto Tebas. "Il calcio europeo è cambiato rispetto ad anni fa. Bisogna tenere conto della situazione economica di ciascun Paese e il peso delle leghe nazionali deve essere più forte".

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel suo intervento a Madrid nell'incontro delle Leghe Europee ha puntato l'attenzione sulla "sovranità dei campionati nazionali e sul valore sociale che ha il calcio", inoltre ha sottolineato "le responsabilità che hanno i presidenti dei club su questo tema". Secondo il numero uno biancoceleste bisognerebbe "costruire una cabina di regia tra club e Leghe per dialogare con la Uefa", puntando inoltre l'attenzione sul fatto che "le decisioni non possono essere prese e calate dall'alto ma vanno condivise con tutti gli attori". Il presidente della Lazio, tra i primi a comprendere l'importanza di un incontro come quello di Madrid, ha anche aggiunto che serve una rappresentanza reale e non istituzionale e che "si deve tutelare il sistema che va difeso più degli interessi personali e di alcuni club".