Tottenham vola in finale Champions

(Afp)

Il Tottenham all'ultimo respiro vola in finale di Champions League. Gli 'Spurs' passano 3-2 in rimonta alla Cruijff Arena ribaltando la sconfitta per 1-0 dell'andata. Eroe della serata Lucas Moura che firma una tripletta al 10', 14' e al 50' della ripresa ribaltando il doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da De Ligt al 5' e Ziyech al 36'. Il 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid il Tottenham affronterà il Liverpool, vincitore ieri sul Barcellona. Partita bellissima e giocata a ritmi vertiginosi nella quale i giovani di Ten Hag mettono in mostra il solito calcio corale e divertente ma gli 'Spurs' rispondono colpo su colpo lottando fino alla fine e venendo premiati nel recupero.

L'inizio è di marca biancorossa e dopo 4' Tadic prova il sinistro da fuori, sul quale Lloris si distende sulla sinistra e devia in angolo. Sull'angolo dalla destra di Schone, De Ligt salta più alto di Alli e di testa infila il pallone nell'angolo alla destra di Lloris, immobile. Al 7' la reazione dei londinesi con Son che va via in area sulla sinistra e calcia direttamente in porta colpendo la base del palo, la palla schizza verso Moura che in scivolata non riesce a ribadire in rete.

Gli uomini di Pochettino prendono fiducia e intorno alla metà della frazione vanno ancora vicini al pari in due occasioni prima ancora con l'attaccante coreano e poi con Eriksen che vanno al tiro da dentro l'area ma Onana è pronto in entrambi i casi. Alla mezz'ora tornano a farsi vedere i padroni di casa con Tadic che va via in area sulla sinistra e va al tiro che termina di un soffio a lato alla sinistra del portiere. Al 36' arriva il raddoppio: palla recuperata sulla trequarti da Van de Beek che lancia sulla sinistra Tadic bravo a servire all'indietro in area l'accorrente Ziyech che va a segno con un forte sinistro in diagonale a mezza altezza.

In avvio di ripresa Pochettino aumenta il peso offensivo inserendo Llorente al posto di Wanyama. All'8' Eriksen pesca in area Alli che calcia di destro di controbalzo da pochi passi ma Onana d'istinto devia in angolo. Passano due minuti e gli 'Spurs' accorciano le distanze con Lucas Moura che salta in velocità Schone e con un preciso sinistro rasoterra in diagonale batte Onana in uscita. Al 14' il brasiliano trova il pari e riapre il match. Lancio in area sulla destra per Trippier che centra basso per Llorente che da due passi calcia per due volte addosso a Onana, la palla schizza in mezzo all'area verso Lucas che con un preciso sinistro a giro infila la palla nell'angolo alla destra del portiere.

Dopo l'inizio choc della ripresa i padroni di casa si riprendono e al 63' Ziyech lanciato da Tadic sfiora il palo con un sinistro da distanza ravvicinata. Verso la metà del tempo altra occasione per gli olandesi dopo un'azione insistita in area. Sugli sviluppi di un angolo, la palla arriva sulla sinistra a Ziyech che centra dalla parte opposta per De Ligt che effettua un tiro-cross che Lloris respinge verso Tagliafico che da pochi passi non trova l'attimo per la ribattuta a rete.

Al 79' Van de Beek entra in area sulla sinistra e smarca al limite Ziyech che calcia rasoterra di sinistro con il tiro che centra in pieno la base del palo alla sinistra di Lloris. All'86' clamorosa occasione dei londinesi per completare una storica rimonta: su un cross dalla destra Vertonghen di testa da pochi passi colpisce la traversa poi riprende il pallone e calcia di destro trovando l'opposizione sulla linea di un giocatore biancorosso. La rimonta del Tottenham viene completata al 95' ancora dall'uomo del destino Lucas Moura: su un lancio lungo Llorente fa sponda per Alli che di prima lancia in area Lucas Moura che con un sinistro in girata infila un pallone rasoterra in diagonale alla sinistra di Onana.