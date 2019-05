Ranieri annuncia l'addio alla Roma

(Fotogramma/Ipa)

"Sono qui perché la Roma mi ha chiamato, da tifoso ho risposto con entusiasmo e con tutta la buona volontà. Finito questo, finirà il mio lavoro". Sono le parole del tecnico della Roma, Claudio Ranieri , che ha escluso di proseguire sulla panchina della Roma a fine stagione.

Sulla panchina non ci sarà neanche Antonio Conte. "Avevo detto che lo andavo a prendere all'aeroporto? Ora lo deve andare a prendere qualcun altro". Per poi aggiungere: "Quando ho firmato avevo già deciso, sono arrivato qui in un momento di necessità. A fine campionato il mio lavoro finirà. Ed è logico che mi sento di promuovere la mia squadra del cuore".