Gp Spagna, trionfa Hamilton

(Afp)

Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Spagna e la Mercedes festeggia la quinta doppietta di fila in altrettante gare fin qui disputate nel Mondiale di Formula 1, un record assoluto nella storia del 'circus'. L'inglese prende la vetta della gara nel primo giro e si impone davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, che era scattato dalla pole. Il podio è completato da Max Verstappen con la Red Bull. Un'altra gara anonima per le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, rispettivamente quarto e quinto al traguardo.

Hamilton torna al comando della classifica iridata, a +7 su Bottas, al termine di una gara condotta in modo impeccabile. L'inglese scavalca subito il compagno di squadra e inizia il suo monologo, mentre alle spalle delle due 'frecce d'argento' è Verstappen a infilare Vettel a sua volta tallonato da Leclerc. Al decimo giro il monegasco abbozza un primo tentativo di sorpasso, il tedesco difende la posizione ma due giri dopo è costretto a lasciare strada libera al compagno di squadra.

Leclerc si lancia subito all'inseguimento di Verstappen, che ha approfittato del duello in casa Ferrari per consolidare la terza posizione, mentre Vettel non riesce a tenere il suo passo e decide di rientrare ai box per il primo pit-stop già al ventesimo giro. Il duello iniziale si rinnova a parti invertite dal 26° giro, quando Leclerc rientra dal pit-stop in quinta posizione proprio davanti a Vettel. Le gerarchie in casa Ferrari tornano quelle di inizio stagione dieci giri più tardi. Peccato però che le Mercedes sono già irraggiungibili per tutti. Almeno fino al 46° giro, quando l'ingresso in pista della safety car per un incidente tra Stroll e Norris potrebbe mescolare di nuovo le carte.

Hamilton e Leclerc ne approfittano per un'altra sosta ai box, si riparte con l'inglese sempre davanti a Bottas e a Verstappen e con le due Ferrari all'inseguimento del podio. Ma non cambia un granché: le 'frecce d'argento' restano un miraggio per tutti, Verstappen tiene a distanza di sicurezza Vettel e Leclerc deve accontentarsi della quinta piazza davanti all'altra Red Bull di Pierre Gasly. Il Mondiale è sempre di più un affare in famiglia per la Mercedes mentre Vettel si fa scavalcare in classifica anche da Verstappen, ora a +2 sul ferrarista. Alle spalle dei top team in Spagna si mette in evidenza Kevin Magnussen, che si piazza in settima posizione davanti alla McLaren di Carlos Sainz e alla Toro Rosso di Daniil Kvyat. La top ten è completata da Romain Grosjean con la Haas, mentre Antonio Giovinazzi chiude a ridosso della zona punti in sedicesima posizione con la sua Alfa Romeo.