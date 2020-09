Tifosi Roma contro Pallotta

(AdnKronos)

Dura protesta da parte dei tifosi della Roma presso la sede giallorossa all'Eur dopo l'addio di Daniele De Rossi. Striscioni, locandine e cori contro il presidente James Pallotta e il vicepresidente Mauro Baldissoni ma anche verso Franco Baldini. "L'As Roma è la nostra leggenda... solo gli indegni la chiamano azienda", la scritta che campeggia su uno striscione. E ancora: "Stemma, barriere e simboli di Roma. 'La vostra azienda' deve finire ora".

Poi "le bandiere non si ammainano, si difendono e si onorano. Dirigenza di cialtroni senza rispetto", accompagnato dal coro "vendi la Roma e non rompere i c...". La contestazione iniziata verso le 15 vede circa 2000 persone nel piazzale antistante la nuova sede. Tanti i cori e gli striscioni per il capitano Daniele De Rossi. "DDR è la Roma".